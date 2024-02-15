Ковчег с частичкой Пояса Пресвятой Богородицы завершает свое пребывание в Минске

Духовно ценные реликвии - ковчег с частичкой Пояса Пресвятой Богородицы и мощи ее родителей, святых праведных Иоакима и Анны - завершают свое пребывание в Минске. Им смогли поклониться тысячи верующих.

С утра до позднего вечера в Свято-Духов кафедральный собор - место локации ковчега - люди стояли долгое время, чтобы приложиться к святыне и попросить о самом важном. Почтили странствующие реликвии и участницы Белорусского союза женщин. Каждая мать, жена, хранительница домашнего уюта и мира, - все вместе молились о здоровье родственников и о святой опеке белорусского народа.