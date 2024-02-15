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Ковчег с частичкой Пояса Пресвятой Богородицы завершает свое пребывание в Минске
Духовно ценные реликвии - ковчег с частичкой Пояса Пресвятой Богородицы и мощи ее родителей, святых праведных Иоакима и Анны - завершают свое пребывание в Минске. Им смогли поклониться тысячи верующих.
С утра до позднего вечера в Свято-Духов кафедральный собор - место локации ковчега - люди стояли долгое время, чтобы приложиться к святыне и попросить о самом важном. Почтили странствующие реликвии и участницы Белорусского союза женщин. Каждая мать, жена, хранительница домашнего уюта и мира, - все вместе молились о здоровье родственников и о святой опеке белорусского народа.
В рамках встречи в соборном доме Свято-Духова кафедрального собора прошла экскурсия по музею Белорусской Православной Церкви. Настоящим духовным событием стал совместный просмотр документальной киноленты про частичку Пояса Пресвятой Богородицы и обсуждение фильма.
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