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Ковчег с частицами мощей блаженной Матроны Московской доставили в Борисов
Ковчег с частицами мощей блаженной Матроны Московской и икона святой прибыли в Борисовскую епархию. Духовную реликвию доставили в Беларусь из Элистинской и Калмыцкой епархии, где хранится святыня.
Пребывание мощей одной из почитаемых и любимых православных святых проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
До 9 ноября ковчег с иконой пробудут в Борисове и очередно будут представлены для поклонения во всех семи храмах города. После же мощи святой Матроны провезут по православным приходам Борисовской епархии.
Предположительно, духовный вояж получит продолжение в белорусской столице и церквях Минского района.
Это духовная поддержка людей. Сама блаженная Матрона еще при жизни предсказывала, что люди будут к ней притекать, приходить. Многим помогала она еще и при жизни. И многие знали, что могла что-то на будущее подсказать, и этот дар она получила благодаря праведной жизни. Она была человеком святой жизни - при жизни у нее был физический изъян - она была практически слепой. Физического зрения не было, но духовное зрение было очень четкое, ясное.
Главным местом поклонения мощам святой блаженной Матроны Московской является Покровский монастырь в Москве. Частицы праведницы хранятся и в некоторых других православных храмах России.
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