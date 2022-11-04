Ковчег с частицами мощей блаженной Матроны Московской доставили в Борисов

Это духовная поддержка людей. Сама блаженная Матрона еще при жизни предсказывала, что люди будут к ней притекать, приходить. Многим помогала она еще и при жизни. И многие знали, что могла что-то на будущее подсказать, и этот дар она получила благодаря праведной жизни. Она была человеком святой жизни - при жизни у нее был физический изъян - она была практически слепой. Физического зрения не было, но духовное зрение было очень четкое, ясное.

Протоиерей Сергий Башкиров, настоятель прихода храма святого Дмитрия Донского г. Борисова