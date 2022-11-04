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Ковчег с частицами мощей блаженной Матроны Московской доставили в Борисов

Ковчег с частицами мощей блаженной Матроны Московской и икона святой прибыли в Борисовскую епархию. Духовную реликвию доставили в Беларусь из Элистинской и Калмыцкой епархии, где хранится святыня.

Пребывание мощей одной из почитаемых и любимых православных святых проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

До 9 ноября ковчег с иконой пробудут в Борисове и очередно будут представлены для поклонения во всех семи храмах города. После же мощи святой Матроны провезут по православным приходам Борисовской епархии.

Предположительно, духовный вояж получит продолжение в белорусской столице и церквях Минского района.

Это духовная поддержка людей. Сама блаженная Матрона еще при жизни предсказывала, что люди будут к ней притекать, приходить. Многим помогала она еще и при жизни. И многие знали, что могла что-то на будущее подсказать, и этот дар она получила благодаря праведной жизни. Она была человеком святой жизни - при жизни у нее был физический изъян - она была практически слепой. Физического зрения не было, но духовное зрение было очень четкое, ясное.
Протоиерей Сергий Башкиров, настоятель прихода храма святого Дмитрия Донского г. Борисова

Главным местом поклонения мощам святой блаженной Матроны Московской является Покровский монастырь в Москве. Частицы праведницы хранятся и в некоторых других православных храмах России.

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