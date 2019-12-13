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Кожаная одежда - самый настоящий маст-хэв
Предыстория тренда
Кожаная одежда не раз становилась "звездой" экранов.
В 50-х - это куртка-косуха, прославившаяся в паре с Марлоном Брандо.
В конце 90-х - кожаные плащи крутых парней из "Матрицы" во главе с Киану Ривз и минималистичный тотал-лук от Тринити.
В 2000-х - провокационный наряд женщины-кошки, отлично сидевший на Хэлли Берри.
По идее, любая кожа сейчас в тренде. Но образ должен быть модным. Вариант - просто брюки, просто свитер, ботиночки - очень банален и предсказуем.
Образ первый
А вот кожаные брюки в сочетании с рубашкой вполне себе пригодны для офиса. Но рубашка непростая: разная длина, оверсайз, интересные рукава, а еще и тканевый поясок. Такой образ смотрится очень стильно.
Образ второй
Можно сделать его ещё более трендовым. Добавляем кожаный удлиненный жилет. В моде сейчас не рокерские образы, а более классические, но с использованием кожи. И жилет у нас такой, как нужно: удлиненный, приталенный и с интересной металлической пряжкой.
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