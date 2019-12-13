Кожаная одежда - самый настоящий маст-хэв

Предыстория тренда

Кожаная одежда не раз становилась "звездой" экранов.

В 50-х - это куртка-косуха, прославившаяся в паре с Марлоном Брандо.

В конце 90-х - кожаные плащи крутых парней из "Матрицы" во главе с Киану Ривз и минималистичный тотал-лук от Тринити.

В 2000-х - провокационный наряд женщины-кошки, отлично сидевший на Хэлли Берри.

По идее, любая кожа сейчас в тренде. Но образ должен быть модным. Вариант - просто брюки, просто свитер, ботиночки - очень банален и предсказуем.

Образ первый

А вот кожаные брюки в сочетании с рубашкой вполне себе пригодны для офиса. Но рубашка непростая: разная длина, оверсайз, интересные рукава, а еще и тканевый поясок. Такой образ смотрится очень стильно.

Образ второй