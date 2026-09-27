Козотерапия и уют: как иностранка создала агроусадьбу мечты в Березовском районе

Как найти место, где тебе будет хорошо и где ты почувствуешь себя как дома? Этот вопрос волнует многих иностранцев. По данным прошлого года, Беларусь стала домом более чем для 230 тысяч иностранных жителей, и каждый здесь занялся делом, о котором мечтал. Жительница Березовского района переехала из Австрии в Беларусь и воплотила давнюю мечту в реальность: создала собственное подворье с сотней коз и теперь наслаждается деревенской жизнью.

Наталья Строк, хозяйка агроусадьбы:

"Беларусь всегда была ко мне добродушна, она дает мне возможность развиваться, это мой личный рост. Да, я мама, я жена, но понимаете, есть еще что-то и для меня как для личности. Для меня наша агроусадьба - это семья, это дом, это место, где кто-то приезжает поговорить, кто-то - попробовать что-то вкусненькое, а кто-то - помолчать и заняться козотерапией".

Беларусь - это дом для каждого, ведь любой может найти здесь дело по душе и по-настоящему наслаждаться жизнью. Подробнее смотрите сегодня в 21:00 в "Главном эфире".