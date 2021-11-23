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Крачек: Мы приложим все силы, чтобы эту ситуацию разрулить мирным путем
Белорусы приложат все силы, чтобы разрешить ситуацию с беженцами мирным путем, говорят наши эксперты. Призывают европейских политиков соблюдать международные соглашения.
Сейчас идет жесткая информационная борьба. Были подписаны соглашения между государствами, которые выполняются на сегодняшний день только белорусской стороной. Беженцам предоставляется помощь. Все жители Беларуси откликнулись на плачущих детей, на мам, на беременных женщин. Чего не скажешь о странах Евросоюза. Нельзя обещать и не выполнять. Серьезные политики должны отвечать за свои слова. Вокруг польской и литовской границы собираются войска. Не просто так они собираются - это демонстрация силы, это демонстрация того, что люди готовы на агрессию. Я надеюсь, что хватит ума у западных политиков, чтобы не допустить горячую точку. Мы очень близко на сегодняшний день подошли к последнему краю. А те беды, которые вызовет война, в той войне не будет победителей, проиграют все. Ответный удар будет всегда. Поэтому мы приложим все силы, чтобы эту ситуацию разрулить мирным путем.
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