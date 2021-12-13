Крафтовые кормушки украсят Могилев

Когда участие и забота объединяют. Администрация парка Подниколье в Могилеве выступила организатором необычного конкурса: украсить деревья кормушками, сделанными своими руками. Таких крафтовых работ, как и добрых людей, оказалось немало среди горожан. Из дерева, подручных материалов, старой посуды они сделали сотни кормушек.