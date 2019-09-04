"Крапач" - новый сорт яблок вывела известный отечественный селекционер

Уборка плодов в самом разгаре. Под Минском собирают и новый сорт яблок под названием "крапач". В прошлом году его вывела известный отечественный селекционер Зоя Козловская. Такое необычное название яблоко получило по двум причинам. Так называется деревня в Брестской области, где выросла селекционер. А в старобелорусском языке крапачом называли человека, способного выживать в любых условиях. Создавать высокоустойчивые к болезням сорта - задача отечественных ученых.



Сегодня на счету селекционера Зои Козловской 20 сортов яблонь, 8 слив, 3 груши и даже один абрикос.