ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Крапач" - новый сорт яблок вывела известный отечественный селекционер

Уборка плодов в самом разгаре. Под Минском собирают и новый сорт яблок под названием "крапач". В прошлом году его вывела известный отечественный селекционер Зоя Козловская. Такое необычное название яблоко получило по двум причинам. Так называется деревня в Брестской области, где выросла селекционер. А в старобелорусском языке крапачом называли человека, способного выживать в любых условиях. Создавать высокоустойчивые к болезням сорта - задача отечественных ученых.

Сегодня на счету селекционера Зои Козловской 20 сортов яблонь, 8 слив, 3 груши и даже один абрикос.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все