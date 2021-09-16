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"Краса Беларуси": 6-й конкурсный день

Главный параметр для борьбы за корону - быть мамой минимум троих детей и реализованным профессионалом. Уже в эти выходные узнаем, кому достанется титул "Краса Беларуси", а пока многомамы продолжают подготовку к финальному шоу. Шестой день республиканского проекта - время смотра талантов. Задача каждой - презентовать свое увлечение и при этом уложиться в трехминутный хронометраж. Внимание наставников завоевывали не только хореографическими па, кулинарными деликатесами и музицированием, некоторые ангажировали подрастающее поколение. Накануне многодетные мамы прошли театральный коучинг, а также съемку в национальных костюмах. Аутентичные луки - это лишь один из образов конкурсанток на дефиле.

Если обычно конкурсы проходят 2-3 недели, то мы за одну неделю делаем все: и обучаемся, и проявляем себя, и учимся одновременно конкретно дефиле и постановкам, которые будем показывать в финале. Это большая ответственность. А второе дефиле у нас очень интересное, неожиданное. И мои девочки вчера за 2 часа выучили полностью весь выход с хореографической постановкой. Я горжусь ими, горжусь этим составом.
Александра Никифорова, организатор конкурса "Краса Беларуси - 2021"
Я сначала учила танец, а потом мама повторяла за мной. Мы учили вместе. Папа переживал не меньше мамы и детей, волновался за них, вместе с ними на сцене был душой. Так как я иногородняя, то я проживаю здесь в гостинице и нахожусь большую часть времени в Минске, папа занимается детьми: кружки, секции, школа, уроки, плюс еще совмещает это все с работой. Главное - желание, чтобы мама одержала победу.
Надежда Филюта, участница конкурса "Краса Беларуси - 2021"
Хочется замотивировать других матерей и показать себя, что многодетная мама может быть красивая, ухоженная, образованная. У меня два высших образования, я работаю на предприятии. То есть, каждый день мой рабочий с 8 до 17. У меня есть время на работу, на детей, на семью, на любимое хобби и оставаться в форме, оставаться женщиной. Завтра мне 40 лет. Я считаю, это мне просто подарок судьба преподнесла быть здесь в свой день рождения и получить такой кайф и бурю эмоций.
Лилиана Батурина, участница конкурса "Краса Беларуси - 2021"

Кому достанется титул "Краса Беларуси" - узнаем 19 сентября

Уже завтра финалистки проекта "Краса Беларуси" встретятся на обоюдных мастер-классах. Выходной проведут на экскурсии по живописным локациям белорусской столицы. Кому из современных многомам свои голоса отдаст коллегия жюри, узнаем в это воскресенье. Итоговое шоу ждем 19 сентября.

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