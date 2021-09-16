"Краса Беларуси": 6-й конкурсный день

Хочется замотивировать других матерей и показать себя, что многодетная мама может быть красивая, ухоженная, образованная. У меня два высших образования, я работаю на предприятии. То есть, каждый день мой рабочий с 8 до 17. У меня есть время на работу, на детей, на семью, на любимое хобби и оставаться в форме, оставаться женщиной. Завтра мне 40 лет. Я считаю, это мне просто подарок судьба преподнесла быть здесь в свой день рождения и получить такой кайф и бурю эмоций.

Лилиана Батурина, участница конкурса "Краса Беларуси - 2021"