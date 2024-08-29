Красила полы даже школьный повар - как помогали восстанавливать к новому учебному году одну из школ в Кричеве

Большая стройка развернулась в Кричевской средней школе № 5.

Директор Жанна Васильевна вспоминает, что здание строила в 1949 году еще ее бабушка. Тут учились родители, потом она сама и даже дочка. Сюда же придет за знаниями и внучка. Возраст школы, как шутят в народе, можно определить по слоям краски.

Но это тот случай, когда косметическим ремонтом уже невозможно было обойтись. В августе 2023 года на горячую линию КГК поступило обращение о ненадлежащем состоянии школы. В 2024 году благодаря вмешательству Госконтроля Беларуси изысканы средства и начат капитальный ремонт школы. Работы завершат к началу учебного года.





Эта школа построена в 1949 году. Конечно, она требовала ремонта и внимания к себе. В 2024 году, больше чем в любом другом, здесь вложены средства. Ведутся работы, которые идут уже к завершению, что касается внутренних работ, крыши и наружной отделки. Ирина Прудникова, председатель Кричевского районного Совета депутатов

Чтобы как можно скорее малыши сели за парты, на объекте трудится полсотни рабочих. С кисточками в руках стоят и родители, и учителя. Сменила профессию на время и школьный повар, которая между делом рассказала, что к 1 сентября закупили и новое кухонное оборудование.





"Как маму меня волновала безопасность, сейчас она есть. А вообще, школа чистая, аккуратная. Уверена на 100 %, что моему ребенку здесь будет лучше", - поделилась мама одного из учеников Кричевской школы № 5.