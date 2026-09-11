"Красивая сказка завершилась": почему белорусы не стремятся переезжать за рубеж

Несмотря на глобальную повестку, подавляющее большинство белорусов не хотят переезжать на постоянное место жительства в другую страну. С чем это связано, в эфире "Первого информационного" рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

Эксперт связала это с тем, что белорусы стали лучше понимать, как складывается жизнь в других государствах. "Мы видели до сих пор сказку, красивую сказку, а сегодня она завершилась. И жизнь предстала такой, какая она есть на самом деле", - сказала она.

"Когда ты приезжаешь в чужую страну, тебе нужно встраиваться в социум. И это совершенно не такой социум, как здесь у нас, в Республике Беларусь. Нужно профессионально себя реализовать, а там всегда ты будешь в очереди и не на первых позициях", - отметила Ольга Лазоркина.

По ее словам, белорусы имеют очень высокий уровень образования на постсоветском пространстве, они хотят занимать первые позиции, а не быть "в списке где-то 30-ми, 40-ми".

Кроме того, важнейшим фактором являются семейные ценности. Аналитик пояснила, что сегодня "папы и мамы уже нет в соседних странах", поэтому многие задумываются, как будут жить там. Для Беларуси же традиционная семья является ценностью, и белорусы показали, что не готовы ломать свое сознание под новые ценности. "Сегодня белорусы показали, что они не готовы ломать свое сознание, свою жизнь под новые ценности", - добавила Ольга Лазоркина.

Отдельно был отмечен тренд в вопросах инвестиций. Порядка 14 % респондентов рассматривают инвестиции не как способ "закатать деньги в бетон", а как вложение в образование и интеллектуальный потенциал.

По словам аналитика, стремление к образованию у белорусов было всегда. Ольга Лазоркина также отметила, что поколение Z показало себя как любознательное, амбициозное и желающее развиваться.

"Социологические исследования всегда проводятся для того, чтобы встроить потом эти тенденции в реальность", - резюмировала она.

Подобные исследования позволяют системе государственной власти ориентироваться при принятии решений, исходя из того, чего хотят белорусы.