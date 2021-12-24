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Красивая традиция суверенной Беларуси - стартовал Республиканский новогодний бал для молодежи
Дворец Независимости погрузился в атмосферу изящества и элегантности. Сегодня здесь пройдет Республиканский новогодний бал - красивая традиция суверенной Беларуси. Буквально в эти минуты старт торжествам дан. Каждый год организаторы проводят праздник в разной стилистике. В нынешнем участников ознакомят с национальными бальными традициями XVIII и XIX столетий. Гости попадут в великолепную атмосферу дворцовых балов и смогут ощутить себя героями светского раута. Среди приглашенных талантливые студенты и старшеклассники из разных регионов страны. И этот новогодний подарок ребята заслужили своими успехами в учебе, творчестве и спорте. Но кружиться в танцах сегодня будут и те, кого мы привыкли видеть сплошь в деловом - высшие должностные лица, члены правительства. Непосредственным участником торжеств сегодня по традиции станет и Президент.
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