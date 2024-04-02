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Красивая церемония на Поклонной горе в честь Дня единения: кадеты Росгвардии развернули флаги Беларуси и России
Красивая церемония сегодня прошла в Музее Победы на Поклонной горе. В честь Дня единения народов Беларуси и России кадеты Росгвардии развернули флаги двух стран. Длина каждого - 5 метров, высота - 3,5. Для каждого воспитанника, а это будущие офицеры, участвовать в подобной акции - настоящая честь. У многих прадедушки воевали в Великой Отечественной. Поэтому участники акции понимают, как важно сегодня сохранять память о нашем героическом прошлом и быть плечом к плечу в непростое для обеих стран время.
Мой дед воевал на Белорусском фронте, был ранен, но защищал наш братский народ - белорусов. Это наш братский народ. Их горе - это наше горе, наше счастье - это их счастье.
"Сейчас очень важно поддерживать связь с другими странами, делиться друг с другом мнением, быть союзниками. Беларусь - наш самый главный союзник", - убежден кадет Московского президентского кадетского училища Росгвардии Егор Манохин.
Таже кадеты посмотрели гала-концерт участников фестиваля-конкурса Союзного государства "Творчество юных". Он прошел в Музее Победы в прошлом году. Это выступления вокалистов и танцевальных коллективов практически из всех регионов России и Беларуси.
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