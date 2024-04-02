Красивая церемония на Поклонной горе в честь Дня единения: кадеты Росгвардии развернули флаги Беларуси и России

Красивая церемония сегодня прошла в Музее Победы на Поклонной горе. В честь Дня единения народов Беларуси и России кадеты Росгвардии развернули флаги двух стран. Длина каждого - 5 метров, высота - 3,5. Для каждого воспитанника, а это будущие офицеры, участвовать в подобной акции - настоящая честь. У многих прадедушки воевали в Великой Отечественной. Поэтому участники акции понимают, как важно сегодня сохранять память о нашем героическом прошлом и быть плечом к плечу в непростое для обеих стран время.