Красиво и впечатляюще. Участники форума в Волгограде увидели "Свет Великой Победы"

"Великое наследие - общее будущее". В российском Волгограде проходит международный патриотический форум. Эксперты, историки, представители общественных организаций, ректоры вузов, педагоги и журналисты из 20 стран в год 80-летия Великой Победы говорят о том, как сохранить и защитить историческую память, не позволить урокам прошлого снова повториться.

29 апреля второй день патриотического форума Союзного государства. И, как и первый, он будет не менее насыщен мероприятиями самого высокого уровня. Планируется, что сегодня участие в работе форума примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Вместе с российским коллегой глава государства возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.





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Ожидается, что Президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе, а также международную повестку дня. Напомним, основная цель международной площадки - сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

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Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Та работа, которая была проделана не только за последние годы, но и за все постсоветское время, это была борьба, такая нарастающая борьба за сохранение памяти. Сейчас мы вышли на законодательное оформление защиты памяти о Великой Отечественной войне. 15-я статья нашей Конституции. Об этом говорит прямо Директива № 12, которая вышла сейчас. Она тоже свидетельствует о том, что защита памяти о Великой Отечественной войне - это один из ключевых идеологических приоритетов государства".

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Первый день форума завершился на площади Героев на Мамаевом кургане потрясающей своими масштабами патриотической акцией "Свет Великой Победы". Для лазерной инсталляции в этом году на главную высоту России завезли более 200 тонн оборудования, 62 проектора и тысячу световых приборов. Впервые создатели использовали возможности нейросети.