"Красивый забег" в восьмой раз состоялся в Минске

"Красивый забег" стартовал и финишировал сегодня возле спорткомплекса "Чижовка-Арена". В этом году попробовать свои силы могли участницы с 12 лет, пишет БЕЛТА.



Прекрасные дамы - девочки, девушки, женщины - в ярких и креативных нарядах преодолевали дистанцию в 3 км.



На финише бегуний ждали фирменные медали, цветы, горячий чай и солдатская каша. Победительница и призеры спортивного мероприятия получили сертификаты и подарки, но награды достались также и участницам среди возрастных категорий.



Фото:БЕЛТА

