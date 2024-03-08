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"Красивый забег" в восьмой раз состоялся в Минске

"Красивый забег" в восьмой раз состоялся в Минске

"Красивый забег" стартовал и финишировал сегодня возле спорткомплекса "Чижовка-Арена". В этом году попробовать свои силы могли участницы с 12 лет, пишет БЕЛТА.

Прекрасные дамы - девочки, девушки, женщины - в ярких и креативных нарядах преодолевали дистанцию в 3 км.

На финише бегуний ждали фирменные медали, цветы, горячий чай и солдатская каша. Победительница и призеры спортивного мероприятия получили сертификаты и подарки, но награды достались также и участницам среди возрастных категорий.

Фото:БЕЛТА

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