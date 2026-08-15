Красный Крест помогает маленьким белорусам подготовиться к школе

До начала учебного года остается чуть более двух недель, и подготовка к 1 сентября идет активными темпами.

Школы и гимназии Беларуси получают паспорта готовности, а родители обновляют гардероб школьников и закупают все необходимое для учебы. Весомую поддержку семьям традиционно оказывает Белорусский Красный Крест.

По всей стране продолжается масштабная благотворительная акция "Соберем детей в школу". Особое внимание уделяют многодетным, малообеспеченным семьям и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2026 году многодетные семьи получили приятный бонус в виде подарочных сертификатов на покупку всего самого необходимого - это новация благотворительной инициативы.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста: "Только в городе Минске мы планируем посетить 411 деток, которые сейчас не могут пойти в учебное заведение, а обучаются на дому. Это семьи детей и дети, которые приехали к нам из других стран и пока не очень хорошо интегрировались в наше общество. В прошлом году мы помогли 1800 детям. В нынешнем году это количество мы планируем увеличить как минимум до 2 тысяч, но по результатам обычно бывает и больше".

В 2025 году благодаря акции "Соберем детей в школу" поддержку получили более 14 тыс. ребят. Присоединиться к благотворительному марафону может каждый: лично принести необходимые школьные товары и передать волонтерам в торговых точках либо внести взнос с помощью системы ЕРИП. Акция продлится до 15 сентября.