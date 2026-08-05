Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси: температура достигнет плюс 40 °С

У белорусских городов в эти дни свои способы спасения от жары. Аномальный зной накрыл не только хлебные нивы страны, но и раскалил городские магистрали. Под ногами буквально плавится асфальт, а воздух на проспектах прогрелся настолько, что любой глоток свежего воздуха и прохлада становятся роскошью.

Под палящим солнцем сложнее всего приходится тем, кто оказывается за рулем. ГАИ усилила контроль на дорогах: инспекторы напоминают о рисках перегрева, необходимости проверки систем автомобиля и важности строгого соблюдения правил дорожного движения.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"В случае недомогания, сонливости или при возникновении болезненного состояния водителям при наличии такой возможности необходимо остановиться за пределами дороги в тени и отдохнуть. Для улучшения самочувствия и предупреждения его ухудшения в пути водителям необходимо поддерживать комфортную температуру воздуха в салоне своего транспорта".

От раскаленного дорожного полотна - к стальным артериям страны. Когда на улице плюс 35, рельсы нагреваются до 50, а то и 60 градусов. Чтобы сталь не деформировалась и поезда шли строго по расписанию, железнодорожники укладывают пути с технологическими зазорами и фиксируют их почти 2 тыс. креплений на каждый километр.

Сергей Корик, первый замначальника службы пути управления Белорусской железной дороги:

"Железнодорожный путь укладывается с таким запасом, чтобы температурный интервал соблюдался, устраиваются уравнительные пролеты на бесстыковом пути. И когда все процессы происходят, за счет стыковых зазоров, которые на уравнительных пролетах, линейные решения компенсируются".

Тепловой купол бьет рекорды и на акваториях страны: реки мелеют на глазах, а прогрев достигает пиковых отметок. Так, на Солигорском водохранилище температура воды поднялась до аномальных 26 градусов. На Заславском, известном как Минское море, и Чигиринском - плюс 24, а на Нарочи и Браславских озерах - плюс 23.

Факт Из-за зноя большинство рек теряет от 1 до 11 см уровня за сутки.

"В настоящее время на реках в основном происходит спад уровня воды. На судоходных участках Западной Двины, Немана, Березины, Сожа и на большинстве участков Днепра и Припяти уровни воды находятся ниже отметок, при которых наблюдается затруднение в работе речного транспорта", - рассказала инженер-гидролог отдела гидрологических прогнозов Службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Юлия Хутко.

Впрочем, сами белорусы быстро адаптировались к августовскому зною. Каждый ищет свое место под солнцем, а точнее в его тени. Спасают аллеи парков, прохладные фонтаны, пляжи.

6 августа аномальная жара продолжит держать страну в тонусе: синоптики вновь прогнозируют красный уровень опасности, а температура в отдельных районах может достигнуть до плюс 40.

Специалисты рекомендуют придерживаться простых, но жизненно важных правил: избегать солнца в самые жаркие часы, пить достаточно чистой воды, выбирать светлую дышащую одежду и прислушиваться к своему организму.