Краснодар - трамвайный город России, а на Кубани тренд на экологически чистый транспорт

Электробус также оборудован для пассажиров USB-розетками. Расположены между сидениями, очень удобно. Также есть медиамониторы. Электробус яркий, светлый, большой. Как человек, который эксплуатирует эту технику, скажу, что на сегодняшний день электробус не требует никаких дополнительных затрат, кроме электрической энергии. Если сравнивать с дизельной техникой, там, конечно, затрат больше -на обслуживание иремонт в том числе.

Владимир Иванцов, главный инженер муниципального унитарного предприятия г. Сочи "Сочиавтотранс"