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Краснодар - трамвайный город России, а на Кубани тренд на экологически чистый транспорт
Краснодар - один из семнадцати трамвайных городов России, на улице можно встретить самые разные модели этого вида транспорта, в том числе и "старичков". Городу срочно нужны новые трамваи. Обратились в Беларусь. Белкоммунмаш готовит специальный заказ - низкопольные вагоны. Всего нужно сто. Сорокпоставят уже в этом году, еще шестьдесят в следующем. Об этом в том числе рассказывается в фильме АТН "Краснодарский край: море возможностей".
А вообще на Кубани тренд на экологически чистый транспорт. В Сочи курсирует белорусский электробус. Первый. Его в прошлом году показывали премьер-министру Беларуси. По электробусам заказ тоже сформирован.
На опытные испытания Сочи брал машины не только белорусского производителя. Но кто лучший - уже понятно.Для победителя даже придумали маршрут - экспериментальный.Обкатка позади.
На зарядку спустя три круга. Не нужно забывать, что в Сочи жарко, особенно летом, потому и больший расход электроэнергии. После каждого круга заезд на мойку. Белорусские электробусы буквально сверкают. В любую погоду.
Электробус также оборудован для пассажиров USB-розетками. Расположены между сидениями, очень удобно. Также есть медиамониторы. Электробус яркий, светлый, большой. Как человек, который эксплуатирует эту технику, скажу, что на сегодняшний день электробус не требует никаких дополнительных затрат, кроме электрической энергии. Если сравнивать с дизельной техникой, там, конечно, затрат больше -на обслуживание иремонт в том числе.
Больше подробностей о сотрудничестве Беларуси и Краснодарского края смотрите в фильме АТН "Краснодарский край: море возможностей".
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