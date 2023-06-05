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Краснодарский край - крупнейший регион России по выращиванию винограда

Краснодарский край - крупнейший регион России по выращиванию винограда

Краснодарский край - это крупнейший регион России по выращиванию винограда. В 2023 году на Кубани планируют заложить полторы тысячи гектаров виноградников. Об этом в фильме АТН "Краснодарский край: море возможностей" рассказала корреспондент Белтелерадиокомпании.

Вино начинается с виноградника. 70 процентов удачи - на поле. Как говорил один великий винодел: дайте мне самый лучший виноград, я сделаю самое лучшее вино.

В виноградниках "Шато Андре" заложено 12 сортов. Акцент на сортах австрийских и бургундских регионов. Здесь все в стиле прованс. Даже в архитектуре использовали белый камень и старинную черепицу.

Погреба - это святая святых завода. Здесь 10 градусов. Относительная влажность в норме от 80 до 85 процентов, чтобы не было плесени. Летом температура достигает 14 градусов. Сейчас мы используем бочки из кавказского дуба. Он очень хорошо зарекомендовал себя. Конечно, в режиме санкций приходится обращаться к нашему производителю, и я корю себя за то, что я раньше не обращал на него внимания.
Евгений Акрамов, главный винодел семейной винодельни "Шато Андре"

В прошлом году в регионе был собран рекордный урожай винограда - 283 тыс. тонн, это свыше 40% общероссийского валового сбора. В настоящее время в крае работают 86 виноградарских организаций и 147 специализирующихся на виноградарстве крестьянско-фермерских хозяйств.

Кстати, на месте "Шато Андре" планировали выращивать лекарственные травы и даже успели посадить в свое время мяту. В планах был сушильный комплекс и фармзавод. Лекарственными травами продолжают заниматься. И, кстати, в кооперации с белорусами.

Больше подробностей о сотрудничестве Беларуси с российским регионом смотрите в фильме АТН "Краснодарский край: море возможностей".

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