Краснодарский край - крупнейший регион России по выращиванию винограда

Погреба - это святая святых завода. Здесь 10 градусов. Относительная влажность в норме от 80 до 85 процентов, чтобы не было плесени. Летом температура достигает 14 градусов. Сейчас мы используем бочки из кавказского дуба. Он очень хорошо зарекомендовал себя. Конечно, в режиме санкций приходится обращаться к нашему производителю, и я корю себя за то, что я раньше не обращал на него внимания.

Евгений Акрамов, главный винодел семейной винодельни "Шато Андре"