Красноруцкий: Патриотическое воспитание - важный элемент молодежной политики СГ

Белорусская и российская молодежь должны развиваться в патриотическом русле, сообщает БелТА.

Собеседник рассказал, что Беларусь и Российская Федерация активно развивают молодежные проекты. В последнее время сотрудничество в данной сфере еще больше активизировалось. "Наша организация давно и плотно сотрудничает с Белорусским республиканским союзом молодежи. Мы проводим множество совместных проектов, некоторые из них уже успели стать традиционными. Например, "Королева студенчества" и многие другие", - отметил Павел Красноруцкий.

Отдельно он отметил аспект патриотического воспитания молодежи. Доброй традицией стало совместное с белорусской стороной возложение цветов в Брестской крепости, которое ежегодно проходит 22 июня. "Такие мероприятия очень важны. Нам необходимо помнить историю и не дать переписать ее страницы", - подчеркнул Павел Красноруцкий.

Также в эти дни в Российской Федерации проходит студенческий форум "Твой ход", в рамках которого проводится образовательный форум "Россия студенческая". "На эту площадку мы пригласили 15 руководителей студенческих советов ведущих университетов Беларуси. Это сделано в том числе для обмена опытом", - добавил председатель Российского союза молодежи.

Ежегодно российская и белорусская молодежные структуры определяют план совместных мероприятий. В будущем году, например, будет проводиться работа с молодежными лидерами. "Мероприятие пройдет в формате обмена мнений. Планируется, что по 50 человек из каждой страны совершат обоюдные визиты. Тем самым мы сможем на практике определить приоритетные интересы молодых людей наших государств и нашу дальнейшую молодежную политику", - заключил Павел Красноруцкий.