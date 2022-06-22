Красные гвоздики как символ памяти легли к подножию обелиска Победы в Минске

Еще до рассвета в белорусской столице почтили память жертв Великой Отечественной войны. По традиции это делают пограничники. Ежегодно в 4:00 22 июня на площади Победы в Минске проходит митинг-реквием.



К подножию обелиска павшим героям легли красные гвоздики как символ памяти.Ветераны, пограничники и силовики разных ведомств сегодня собрались здесь, в знаковом для каждого белоруса месте, у монумента Победы, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 - навсегда в памяти белорусов. С первых дней сопротивления наша страна стала ареной самых крупных битв. Многие герои сложили головы в первые часы войны, однако не отступил ни на шаг.



По сложившейся традиции после возложения цветов к Вечному огню был выставлен почетный караул. Все собравшиеся замерли в минуте молчания.



Тогда, 22 июня 41 после 4 часов утра прогремели удары артиллерии и реактивных минометов. На белорусской земле первым испытание принял Брест. На пути врага стойкой преградой стала Брестская крепость. Противник рассчитывал взять цитадель за восемь часов, но защитники почти месяц удерживали оборону.



В этот день во всех соединениях и частях зажигают свечи и несут к мемориалам цветы. В память о героях, кто 22 июня 1941 года вступил в неравный бой за жизнь и будущее нашей страны.