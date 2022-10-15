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Красный костел после восстановления вернут верующим

Памятник архитектуры и визитную карточку Беларуси - костел святых Симеона и Елены, больше известный как Красный костел - после восстановительных работ вернут верующим. Это накануне заявили в Мингорисполкоме, где состоялась встреча представителей католического костела Беларуси с властями столицы и организации "Мінская спадчына", которая отвечает за ремонтные работы.

Напомним, в ночь на 26 сентября в храме из-за неисправной электропроводки произошло возгорание. Сейчас создадут специальную комиссию, куда войдут представители госструктур и костела, чтобы оценить ущерб памятнику архитектуры. Проведут исследование храма, а верующим выделят помещение, куда можно будет прийти на службу.

Помещение будет найдено, предоставлено епархии. Мы, конечно, хотели, чтобы это было где-то в границах епархии, чтобы епархия временно могла функционировать. Красный костел был костелом и останется костелом, здесь только нужно время на ремонт. Планируется основательный ремонт. Мы знаем, что возгорание произошло в пристройке. Сама святыня не повреждена. Однако в планах сделать ремонт во всей святыне, заменить коммуникации во всей святыне.
Ксендз-каноник Юрий Санько, пресс-секретарь Минско-Могилевской архиепархии

Приход Красного костела один из самых больших в стране. Пока прихожане смогут молиться в ближайших костелах - Святой Девы Марии на площади Свободы и Пресвятой Троицы на Золотой Горке.

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