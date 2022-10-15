3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Красный костел после восстановления вернут верующим
Памятник архитектуры и визитную карточку Беларуси - костел святых Симеона и Елены, больше известный как Красный костел - после восстановительных работ вернут верующим. Это накануне заявили в Мингорисполкоме, где состоялась встреча представителей католического костела Беларуси с властями столицы и организации "Мінская спадчына", которая отвечает за ремонтные работы.
Напомним, в ночь на 26 сентября в храме из-за неисправной электропроводки произошло возгорание. Сейчас создадут специальную комиссию, куда войдут представители госструктур и костела, чтобы оценить ущерб памятнику архитектуры. Проведут исследование храма, а верующим выделят помещение, куда можно будет прийти на службу.
Помещение будет найдено, предоставлено епархии. Мы, конечно, хотели, чтобы это было где-то в границах епархии, чтобы епархия временно могла функционировать. Красный костел был костелом и останется костелом, здесь только нужно время на ремонт. Планируется основательный ремонт. Мы знаем, что возгорание произошло в пристройке. Сама святыня не повреждена. Однако в планах сделать ремонт во всей святыне, заменить коммуникации во всей святыне.
Приход Красного костела один из самых больших в стране. Пока прихожане смогут молиться в ближайших костелах - Святой Девы Марии на площади Свободы и Пресвятой Троицы на Золотой Горке.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов