Красный костел после восстановления вернут верующим

Помещение будет найдено, предоставлено епархии. Мы, конечно, хотели, чтобы это было где-то в границах епархии, чтобы епархия временно могла функционировать. Красный костел был костелом и останется костелом, здесь только нужно время на ремонт. Планируется основательный ремонт. Мы знаем, что возгорание произошло в пристройке. Сама святыня не повреждена. Однако в планах сделать ремонт во всей святыне, заменить коммуникации во всей святыне.

Ксендз-каноник Юрий Санько, пресс-секретарь Минско-Могилевской архиепархии