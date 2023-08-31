Белорусский Красный Крест оказывает помощь пострадавшим в результате военных действий в Украине

Взрослым, детям, пожилым белорусам или нуждающимся в поддержке гостям страны свыше 15 тыс. волонтеров Белорусского Красного Креста всегдаготовы подать руку помощи, предоставить одежду и продукты, уход на дому, психологическую поддержку. Помощь оказывают белорусам и тем, для кого наша страна стала вторым домом.

За 2022 год служба "Дапамога" оказала помощь 1175 подопечным

К Валентине Ивановне медицинская сестра службы "Дапамога" Красного Креста наведывается каждый день. Пожилой женщине нужна помощь: закапать глаза, сделать перевязку ноги (открылись трофические язвы). Медсестру Марину Тяглик жительница Борисова называет спасительницей, ведь она не только заботливо проведет процедуры, но и подбодрит добрым словом.

В Борисовской районной организации на сегодня 36 подопечных, у меня лично как у медсестры четыре. Из них двое лежачих, один инвалид-колясочник и вот Валентина Ивановна. Марина Тяглик, медицинская сестра службы "Дапамога" Борисовской районной организации Красный Крест

Всего же служба "Дапамога" за 2022 год оказала помощь 1175 подопечным, из которых 487 - инвалиды I группы. Помогают нуждающимся вымыть окна, купить продукты и провести медицинский уход 112 медицинских сестер и 40 сестер милосердия по всей стране.

"Открытый дом" предоставляет нуждающимся психологическую помощь

Не оставили в стороне и тех, кому нужна психологическая помощь. Организованы литературные чтения, арт-терапия, кулинарные мастер-классы, обучающие лекции. За свою десятилетнюю историю с центром "Открытый дом" Минской городской организации Красного Креста познакомились 200 человек. Людям с ментальными расстройствами здесь помогают адаптироваться в социуме, заново обучают навыкам бытового обслуживания и поддерживают при трудоустройстве.

У нас занятия проходят еженедельно. В центре есть расписание, то есть любой, кто сюда приходит, может выбрать себе занятие по душе. Как правило, центр посещают до 15 человек ежедневно. Ирина Мялик, специалист по психосоциальной поддержке Белорусского Красного Креста

Люди имеют возможность ходить в театры, на экскурсии, в музеи. "Мы стараемся сделать так, чтобы те возможности, которые есть в нашем городе, были для них максимально доступны", - дополнила Ирина Мялик.

Белорусский Красный Крест оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины

Все описанное выше доступно не только для белорусов, но и для тех, кто выбрал нашу страну своим вторым домом. В 9:30 утра Анна Кричмар спешит в Минский Красный Крест, чтобы получить гуманитарную помощь. По средам ее выдают тем, кто бежал от военных действий в Украине в нашу страну.

20 августа 2022 года в Беларуси семья Кричмар начала новую главу своей жизни. Анна вместе с супругом и двумя сыновьями покинула Харьковскую область. Оставаться было нельзя - их район располагался буквально на линии фронта. В Беларуси семья не осталась без поддержки.

"Нам ежемесячно выдают гуманитарную помощь, детям на новогодние праздники дарят подарки. В этом году получили от Белорусского Красного Креста материальную помощь на организацию летнего досуга детям", - рассказала Анна Кричмар.

Одежда, продукты питания, средства гигиены. Гуманитарную помощь тем, кто бежал от войны в Украине, в филиалах Белорусского Красного Креста по всей стране оказывают регулярно. И не всегда это материальная составляющая, часто на первом месте психологическая поддержка.

Акцию помощи для украинцев развернули с начала военной спецоперации. Помогали тем, кто поспешил покинуть свои жилища и переждать "стихию" у нас, а то и начать все с чистого листа. И тем, кто решил остаться жить в своем доме в приграничье с Беларусью. Даже если не работают школы, закрыты аптеки и пустые полки в магазинах. В Поддобрянке, например, в марте 2022 года Красный Крест для жителей таких заброшенных районов организовал полевые столовые. Горячее привозили в специальных термобоксах. Дежурил и медработник, работали психологи.

Гуманитарная помощь была оказана на белорусско-польской границе

За событиями конца 2021 года наблюдал весь мир. Тогда более 3,5 тыс. мигрантов застряли на белорусско-польской границе в ожидании милости Евросоюза, который обещал принять, дать кров и вселил надежду на лучшую жизнь. Но чуда для людей так и не случилось. Руку помощи тогда протянула Беларусь. Подключился Белорусский Красный Крест, который поставил на белорусско-польскую границу свыше 268,5 т гуманитарной помощи. Это более 200 т продуктов, 23 т молока, средства гигиены, одежда, примерно 1750 пар обуви и около 6 тыс. единиц одеял и подушек.