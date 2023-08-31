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Белорусский Красный Крест оказывает помощь пострадавшим в результате военных действий в Украине
Взрослым, детям, пожилым белорусам или нуждающимся в поддержке гостям страны свыше 15 тыс. волонтеров Белорусского Красного Креста всегдаготовы подать руку помощи, предоставить одежду и продукты, уход на дому, психологическую поддержку. Помощь оказывают белорусам и тем, для кого наша страна стала вторым домом.
За 2022 год служба "Дапамога" оказала помощь 1175 подопечным
К Валентине Ивановне медицинская сестра службы "Дапамога" Красного Креста наведывается каждый день. Пожилой женщине нужна помощь: закапать глаза, сделать перевязку ноги (открылись трофические язвы). Медсестру Марину Тяглик жительница Борисова называет спасительницей, ведь она не только заботливо проведет процедуры, но и подбодрит добрым словом.
В Борисовской районной организации на сегодня 36 подопечных, у меня лично как у медсестры четыре. Из них двое лежачих, один инвалид-колясочник и вот Валентина Ивановна.
Всего же служба "Дапамога" за 2022 год оказала помощь 1175 подопечным, из которых 487 - инвалиды I группы. Помогают нуждающимся вымыть окна, купить продукты и провести медицинский уход 112 медицинских сестер и 40 сестер милосердия по всей стране.
"Открытый дом" предоставляет нуждающимся психологическую помощь
Не оставили в стороне и тех, кому нужна психологическая помощь. Организованы литературные чтения, арт-терапия, кулинарные мастер-классы, обучающие лекции. За свою десятилетнюю историю с центром "Открытый дом" Минской городской организации Красного Креста познакомились 200 человек. Людям с ментальными расстройствами здесь помогают адаптироваться в социуме, заново обучают навыкам бытового обслуживания и поддерживают при трудоустройстве.
У нас занятия проходят еженедельно. В центре есть расписание, то есть любой, кто сюда приходит, может выбрать себе занятие по душе. Как правило, центр посещают до 15 человек ежедневно.
Люди имеют возможность ходить в театры, на экскурсии, в музеи. "Мы стараемся сделать так, чтобы те возможности, которые есть в нашем городе, были для них максимально доступны", - дополнила Ирина Мялик.
Белорусский Красный Крест оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины
Все описанное выше доступно не только для белорусов, но и для тех, кто выбрал нашу страну своим вторым домом. В 9:30 утра Анна Кричмар спешит в Минский Красный Крест, чтобы получить гуманитарную помощь. По средам ее выдают тем, кто бежал от военных действий в Украине в нашу страну.
20 августа 2022 года в Беларуси семья Кричмар начала новую главу своей жизни. Анна вместе с супругом и двумя сыновьями покинула Харьковскую область. Оставаться было нельзя - их район располагался буквально на линии фронта. В Беларуси семья не осталась без поддержки.
"Нам ежемесячно выдают гуманитарную помощь, детям на новогодние праздники дарят подарки. В этом году получили от Белорусского Красного Креста материальную помощь на организацию летнего досуга детям", - рассказала Анна Кричмар.
Одежда, продукты питания, средства гигиены. Гуманитарную помощь тем, кто бежал от войны в Украине, в филиалах Белорусского Красного Креста по всей стране оказывают регулярно. И не всегда это материальная составляющая, часто на первом месте психологическая поддержка.
Акцию помощи для украинцев развернули с начала военной спецоперации. Помогали тем, кто поспешил покинуть свои жилища и переждать "стихию" у нас, а то и начать все с чистого листа. И тем, кто решил остаться жить в своем доме в приграничье с Беларусью. Даже если не работают школы, закрыты аптеки и пустые полки в магазинах. В Поддобрянке, например, в марте 2022 года Красный Крест для жителей таких заброшенных районов организовал полевые столовые. Горячее привозили в специальных термобоксах. Дежурил и медработник, работали психологи.
Гуманитарная помощь была оказана на белорусско-польской границе
За событиями конца 2021 года наблюдал весь мир. Тогда более 3,5 тыс. мигрантов застряли на белорусско-польской границе в ожидании милости Евросоюза, который обещал принять, дать кров и вселил надежду на лучшую жизнь. Но чуда для людей так и не случилось. Руку помощи тогда протянула Беларусь. Подключился Белорусский Красный Крест, который поставил на белорусско-польскую границу свыше 268,5 т гуманитарной помощи. Это более 200 т продуктов, 23 т молока, средства гигиены, одежда, примерно 1750 пар обуви и около 6 тыс. единиц одеял и подушек.
Более 200 тыс. человек ежегодно получают помощь от Белорусского Красного Креста. В организации свыше 15 тыс. волонтеров и 419 штатных сотрудников. По инициативе Красного Креста в стране также открыто 23 учебных класса по обучению навыкам оказания первой помощи. Более 20 тыс. человек ежегодно обучаются там на безвозмездной основе. И все для того, чтобы добрые дела творить каждый день.
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