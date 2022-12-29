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Красный Крест передал Гомельскому областному дому ребенка новый медицинский спецтранспорт
В преддверии Нового года Гомельский областной дом ребенка получил новый медицинский спецтранспорт. Все благодаря инициативе Красного Креста.
В учреждении есть тяжелобольные дети, которые получают паллиативную помощь, и их часто нужно перевозить в другие медцентры. Машина оснащена электрогидроподъемником, здесь много пространства для специального оборудования.
Дети тяжелые, кислородозависимые, часто им нужна постоянная, непрерывная искусственная вентиляция легких и санация бронхиального дерева. То есть масса всяких сложностей, которые возникают при транспортировке таких детей. Невозможно переоценить такой подарок. В лице воспитанников Дома ребенка выражаю огромную благодарность.
Это итог работы всех первичных организаций Красного Креста. Это и спонсорская помощь, помощь бизнесменов, и все это не было бы возможно, если бы нас не поддерживали власти. Мы созданы в помощь государству, все задачи мы выполняем в полной мере.
От областного профсоюза медработников Дом ребенка получил сертификат на укрепление материально-технической базы. Всего в учреждении проживают около 40 детей.
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