Красный Крест передал Гомельскому областному дому ребенка новый медицинский спецтранспорт

Это итог работы всех первичных организаций Красного Креста. Это и спонсорская помощь, помощь бизнесменов, и все это не было бы возможно, если бы нас не поддерживали власти. Мы созданы в помощь государству, все задачи мы выполняем в полной мере.

Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста