Красный Крест передал гуманитарную помощь для Сирии. Помочь может любой - в Беларуси объявлен сбор средств

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: Это наш резерв, который мы имеем на случай чрезвычайных ситуаций. И на ситуацию в Турции и Сирии мы не смогли не отреагировать. Мы узнали, что идет борт МЧС завтра в Сирию и выделили определенный груз гуманитарной помощи для пострадавших. Это теплые одеяла, спальные мешки - все для того, чтобы люди могли согреться.