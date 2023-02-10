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Красный Крест передал гуманитарную помощь для Сирии. Помочь может любой - в Беларуси объявлен сбор средств
Беларусь протягивает руку помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения зонам бедствия. Белорусский Красный Крест передал гуманитарную помощь для Сирии. Груз доставят на борту самолета наши спасатели в ближайшее время. Последствия стихии ощутили на себе почти 11 млн сирийцев, больше 2 тыс. человек пострадали. От Беларуси передадут около тысячи одеял, около 200 спальных мешков и еще сотню туристических ковриков.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: Это наш резерв, который мы имеем на случай чрезвычайных ситуаций. И на ситуацию в Турции и Сирии мы не смогли не отреагировать. Мы узнали, что идет борт МЧС завтра в Сирию и выделили определенный груз гуманитарной помощи для пострадавших. Это теплые одеяла, спальные мешки - все для того, чтобы люди могли согреться.
Тем временем в Беларуси продолжается сбор денег для пострадавших от разрушительной стихии в Турции и Сирии. Номер счета - на сайте и в социальных сетях Белорусского Общества Красного Креста. Все средства переведут на счет Международного комитета Красного Креста.
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