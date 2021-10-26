Красный Крест помогает медикам в борьбе с COVID-19

Такая-то поликлиника. Нам нужна помощь, 3 комплекта рецептов. Я передаю этот запрос волонтерам, дальше они отзываются сугубо по собственному желанию. Это абсолютно разные люди. Кто-то имеет свободный график работы, кто-то работает 2 через 2, кто-то учится, но все эти люди 18+.

Анастасия Дашкевич, региональный координатор по работе с волонтерами Белорусского общества Красного Креста