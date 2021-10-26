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Красный Крест помогает медикам в борьбе с COVID-19

Красный Крест помогает поликлиникам в условиях пандемии. Волонтеры измеряют температуру посетителей на входе и работают в кол-центрах. Они обзванивают контакты первого уровня, выясняя самочувствие тех, кто в изоляции. Эти данные затем передают участковым врачам. Также работники Красного Креста доставляют пожилым людям рецепты на лекарства через почтовый ящик. На одного волонтера приходится от 5 до 7 адресов. Такая работа осуществляется по запросу поликлиник.

Такая-то поликлиника. Нам нужна помощь, 3 комплекта рецептов. Я передаю этот запрос волонтерам, дальше они отзываются сугубо по собственному желанию. Это абсолютно разные люди. Кто-то имеет свободный график работы, кто-то работает 2 через 2, кто-то учится, но все эти люди 18+.
Анастасия Дашкевич, региональный координатор по работе с волонтерами Белорусского общества Красного Креста

Чтобы стать волонтером, нужно заполнить анкету на сайте Белорусского Красного Креста либо позвонить в организацию, заявив о своем желании присоединиться к команде добрых дел.

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