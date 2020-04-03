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"Медобед" для персонала больницы № 4 Минска от Красного Креста и столичной службы кейтеринга

Бесплатные обеды сегодня привезли персоналу минской больницы №4

Белорусское общество Красного Креста совместно с одной из столичных служб кейтеринга запускает акцию "Медобед": раз в неделю в течение месяца они будут доставлять домашние обеды в "четверку". Сегодня сюда привезли 110 порций. В каждом вкусном комплекте - суп, горячее, салат и даже компот.

Персонал, отвечающий за бесконтактную доставку, будет приезжать в масках, перчатках и с антисептиками. А кухня и машина обязательно пройдут дезинфекцию.

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