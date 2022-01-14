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Красный уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси
Факт
В Беларуси бушует ураганный ветер. Синоптики повысили уровень опасности до красного - объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра в МЧС поступают сообщения о повреждениях шиферной кровли на территории Гродненской и Минской областей, а также в столице. На Дзержинской трассе часть проезжей части перегородило упавшее дерево.
В Минске сильный ветер поломал рекламные щиты, остановки, деревья, перевернул светящуюся декоративную модель МАЗа.
Спасатели советуют быть внимательными и осторожными, по возможности воздержаться от выхода на улицу. Сильный ветер сохранится до конца дня по всей территории страны.
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