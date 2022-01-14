ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Красный уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси

В Беларуси бушует ураганный ветер. Синоптики повысили уровень опасности до красного - объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра в МЧС поступают сообщения о повреждениях шиферной кровли на территории Гродненской и Минской областей, а также в столице. На Дзержинской трассе часть проезжей части перегородило упавшее дерево.

В Минске сильный ветер поломал рекламные щиты, остановки, деревья, перевернул светящуюся декоративную модель МАЗа.

Спасатели советуют быть внимательными и осторожными, по возможности воздержаться от выхода на улицу. Сильный ветер сохранится до конца дня по всей территории страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все