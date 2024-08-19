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Красный уровень опасности объявлен на сегодня в Беларуси

Грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Плюс к этому 35-градусный зной. Сегодня по стране объявлен красный уровень опасности. В некоторых районах прогнозируется град.

Белорусские спасатели продолжают устранять последствия июльской бури. Уже восстановлено почти 8 тыс. кровель жилых домов. Порывы ветра тогда достигали 29 м/с. Пострадали 33 района в пяти областях республики. Были повреждены кровли жилых домов, объектов соцкультбыта, сельскохозяйственных зданий, оборваны линии электропередачи. Пострадало 6 млн кубометров древесины.

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