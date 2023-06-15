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Красный уровень опасности объявлен в Минской области

Уровень пожарной опасности красный. Белгидромет предостерегаeт: чрезвычайная степень ожидается с 16 по 18 июня на большей части Минской области, а также местами по Витебской и Могилевской. Предупреждение касается и столицы. В воскресенье в этих же регионах возможны небольшие дожди.

Температура будет от 25 до 30 тепла. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в большинстве районов Беларуси. Минлесхоз держит ситуацию на контроле. Каждый крупный случай возгорания разбирают детально и с выездом на место.

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