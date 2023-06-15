Красный уровень опасности объявлен в Минской области

Уровень пожарной опасности красный. Белгидромет предостерегаeт: чрезвычайная степень ожидается с 16 по 18 июня на большей части Минской области, а также местами по Витебской и Могилевской. Предупреждение касается и столицы. В воскресенье в этих же регионах возможны небольшие дожди.