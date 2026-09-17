Красота, ум и мастерство за рулем: в Могилеве прошел конкурс "Автоледи"

Красота, ум и стремление к победе. Могилев принял молодежный конкурс "Автоледи", посвященный Году белорусской женщины.

Программу разработали так, чтобы проверить не только теоретические знания правил дорожного движения, но и практические навыки: управление автомобилем, а также экспресс-замену колеса. Оценивало жюри и оформление личного авто, и эрудицию владелиц.

Янина Лебедева, участница конкурса "Автоледи":

"На дороге я чувствую себя очень уверенно. Скажу так: конкурс - это очень интересно, потому что я в нашем городе Костюковичи заняла первое место, тоже пришлось постараться. Исходя из того, что у меня уже 18 лет стажа за рулем, это, наверное, неотъемлемая часть моей жизни".

Екатерина Ткачева, участница конкурса "Автоледи":

"Это доказательство того, что женщины могут наравне с мужчинами ездить на дорогах. Мне кажется, для 21-го века это абсолютно нормально, и женщины водят не хуже мужчин".

Екатерина Ткаченко, участница конкурса "Автоледи":

"Невероятная атмосфера здесь: девочки все дружные, украшение автомобилей, в очередной раз можно проверить свои знания. Я уже 13 лет водитель, обожаю путешествовать, за рулем чувствую себя очень комфортно, как говорится: ни гвоздя, ни жезла в первую очередь".

Олег Бойко, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

"Девушки показали, насколько они уникальны, насколько они талантливы и, конечно, насколько они умелы в вождении и управлении автомобилем. Сегодня все это было важно. Белорусская девушка любит автомобиль, она им умело пользуется".

Всем участницам конкурса вручены подарки. Самый ценный увезла участница из Бобруйска. Такой фест обещает стать постоянным, уверены организаторы - Белорусский республиканский союз молодежи.