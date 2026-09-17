Краткий урок истории: как в 1921 году разделили белорусские земли

А сейчас краткий урок истории. 18 марта 1921 года на основе Рижского мирного договора белорусские земли были разделены - наш народ разъединили на две части: одна вошла в состав Советской Республики - БССР, другая стала польской.

Польше было отдано 110 тыс. квадратных километров территории, на которых проживали около 4 млн человек. Граница между братьями-белорусами пролегла и по Несвижскому району, разлучив кровных родственников на целых 18 лет. Жители региона как никто помнят те события. О жизни "под Польшей" и об освобождении 17 сентября молодым людям рассказывают их дедушки и бабушки.

Несвижское пограничье: история раздела и воссоединения белорусского народа

Несвижский район. До сентября 1939 года именно здесь проходила граница между Польшей и БССР. Справа деревня Плешевичи и Кресы Всходни, а слева - БССР и деревня Куковичи. Граница между ними называлась "стражница". С польской стороны ее охраняли конные разъезды, с советской - пограничные секреты, на обеих сторонах была проволока и столбы.

А еще трава, густая и высокая, луговина разделяла границу. И эти заросли представляли собой опасность: через плотный кустарник "просачивались" контрабандисты. Поэтому покос на границе считался чуть ли не "государственным делом".

Владимир Мякиш, краевед, учитель истории Ланской средней школы:

"Косили с западной и с восточной стороны. Делалось так, чтобы косили не в один день, чтобы не перекрикиваться через границу. Очень часто косили братья или дядька с племянником, и не допускалась косьба в один день. Поляки первыми с одной стороны скосили приграничную полосу, через время - другая полоса, и крестьянам разрешали забирать это сено себе. И те, и другие власти".

Местный историк и краевед Владимир Мякиш родился в Плешевичах, его бабушка и дедушка - свидетели событий сентября 1939-го. И как жилось "под Польшей", тоже рассказывали. Их внук уже 40 лет преподает в белорусскоязычной школе соседней деревни Лань, но "при поляках" обо всем белорусском - тем более языке, литературе - необходимо было забыть. Мы стоим у местного детского сада, но при Кресах Всходних здесь была гмина (администрация местечка) и полицейский участок - кстати, польским офицерам в Западной Беларуси давали землю.

Владимир Мякиш, краевед, учитель истории Ланской средней школы:

"Здесь им давали землю, и местные называли их "осадниками". Осадники имели лучшие земли: поляки проводили политику парцелляции - разделение земли и продажа лицам, и предусматривалось переселение на хутора. Поляки под этим прикрытием отдавали лучшие земли полякам. Количество земли при парцелляции 254 га - большое".

Земля, а еще ее ценные природные ресурсы - торф, лес - это далеко не все, что польская сторона вывозила с белорусских территорий.

Все эти факты и события рассказывают сегодня молодежи, чтобы знали судьбоносные страницы нашей истории. Организаторы патриотического проекта "Открытый диалог" побывали в Снове, Грицкевичах, Лани, других деревнях района.

Милана Липницкая, студентка Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:

"Те времена были очень тяжелые для белорусов, потому что проводилась политика полонизации, закрывались белорусские школы".

Освободительный поход Красной армии на Западную Беларусь был стремительным и почти не встречал никакого сопротивления. 17 сентября западные белорусы воссоединились со своими восточными братьями.

Владимир Мякиш, краевед, учитель истории Ланской средней школы:

"Радовались, потому что звучал родной белорусский язык. Красноармейцы улыбались, давали газеты, встречали радостно. Бабушке было 19 лет, она была замужем, и сюда прибегали все - братья-освободители белорусского народа".

В городе-памятнике Несвиже одна из улиц названа в честь 17 сентября - знаковой даты, которая изменила ход истории и тем самым вернула белорусов к родным истокам.