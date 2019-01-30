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Краткосрочные прогнозы погоды на севере Беларуси станут точнее

В районе Витебского аэропорта установили современный метеорологический радиолокатор. Его высота - более 35 метров. Оборудование сканирует изменения в атмосфере и позволяет в реальном времени отслеживать перемещения облаков и приближение интенсивных осадков, фиксировать зоны опасных явлений, в том числе грозы и града. Радиус действия нового метеолокатора - 250 километров. О погоде в Витебске на сегодня можно узнать здесь.

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