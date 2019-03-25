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Кратковременное похолодание ждет белорусов на этой неделе

На ближайшие дни синоптики прогнозируют снег, гололедицу и до плюс 8. В среду и четверг ночные заморозки сохранятся. А в выходные вновь придет тепло. Днем в субботу воздух по стране прогреется до 12 выше нуля.

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