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Дожди, грозы и до 29 градусов тепла ожидается в Беларуси

Дожди, грозы и до 29 градусов тепла ожидается в Беларуси

В Беларуси сегодня, 4 июля, ожидаются местами грозы, максимальная температура воздуха составит 29 градусов тепла. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в стране прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый до умеренного, днем умеренный, местами порывистый.

Ночью температура воздуха будет от 11 до 17 градусов тепла. Днем - 23-29 градусов выше нуля.

Фото: с сайта Pixabay

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