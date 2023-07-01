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Кратковременные дожди и до +27 °С будет сегодня в Беларуси

Кратковременные дожди и до +27 °С будет сегодня в Беларуси

Кратковременные дожди и до плюс 27 градусов будет сегодня в Беларуси, передает БЕЛТАсо ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в западных районах, а днем на большей части территории Беларуси скажется влияние фронтальной системы. Днем будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха составит плюс 21-27 градусов.

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