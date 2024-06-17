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Кратковременные дожди и до +29°С - какая погода будет 18 июня в Беларуси

Кратковременные дожди и до +29°С - какая погода будет 18 июня в Беларуси

До плюс 29 градусов тепла и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 18 июня. Об этом сообщает Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман.

Ветер западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, днем - плюс 24-29 градусов.

Фото из открытых источников

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