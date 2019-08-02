Кратковременные дожди и до плюс 24

Такой прогноз синоптиков на ближайшие выходные. В субботу в центральном регионе облачно с прояснениями, местами возможны грозы. В ночные часы и утром слабый туман. Дискомфорта будет добавлять северный ветер порывами 4-9 метров в секунду. Сегодня ночью +14, завтра днем 16-24 тепла. В воскресенье ситуация существенно не изменится.