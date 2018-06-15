ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кратковременные дожди и грозы по всей Беларуси на выходные прогнозируют синоптики

Температура ночью и утром понизится до плюс 11. Днем будет до 21 тепла, а по юго-западу плюс 26.

В понедельник также дожди и грозы по всей Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все