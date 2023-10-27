Край партизанский и непокоренный. Сураж отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

У нас очень много общего с Витебской землей, в частности, территория Усвятского района была аккупирована 13 июля, и день освобождения мы праздновали 26 октября, буквально вчера. Нас связывает с Суражской землей знаменитые Суражские ворота, которые в 40-метровый разрыв между г. Велиж и п. Усвяты. Из истории Великой Отечественной войны - это уникальное событие, когда в тыл врага могли доставляться боеприпасы, продовольствие, из оккупированной территории выходило мирное население.

Дмитрий Петров, глава Усвятского района Псковской области России