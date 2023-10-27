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Край партизанский и непокоренный. Сураж отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сураж - второй населенный пункт Витебской области - отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По случаю юбилейной даты патриоты совершили автопробег по местам боевой славы. Представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь прошли по центральной улице поселка. Разделить радость Победы в Сураж приехали делегации соседних Усвятского и Вележского районов России, а также жители Лиозно. Этот городской поселок Витебской области был первым освобожден от фашистов.

Конечно, мы восхищены нашей Победой, что одержали в то время наши дедушки. Мои два дедушки на войне погибли. Поэтому для нас это всегда было и будет праздником, и освобождение Суража для нас - большой праздник.
Людмила Леоненко, жительница г. п. Сураж
У нас очень много общего с Витебской землей, в частности, территория Усвятского района была аккупирована 13 июля, и день освобождения мы праздновали 26 октября, буквально вчера. Нас связывает с Суражской землей знаменитые Суражские ворота, которые в 40-метровый разрыв между г. Велиж и п. Усвяты. Из истории Великой Отечественной войны - это уникальное событие, когда в тыл врага могли доставляться боеприпасы, продовольствие, из оккупированной территории выходило мирное население.
Дмитрий Петров, глава Усвятского района Псковской области России

Сураж был занят гитлеровцами в июле 1941-го. За время оккупации тут погибли более 9 тыс. человек и практически дотла были уничтожены почти все населенные пункты в округе. Но этот край до конца называли партизанским и непокоренным: именно здесь начиналось народное освободительное движение. Возглавил его легендарный Батька Минай - Герой Советского Союза Минай Шмырев.

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