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Крайне недостаточными считают в Комитете госконтроля предпринимаемые меры по развитию Белпотребкооперации
По ряду важных показателей отмечается отрицательная динамика. Так, за последние 7 лет количество магазинов в этой сфере сократилось более чем в полтора раза, а качество обслуживания вызывает нарекания. По словам контролеров, периодически выявляются факты продажи некачественных товаров, продукции с истекшим сроком годности, а ассортимент не всегда отвечает запросам. Отмечено также снижение мощностей в хлебопекарном производстве, в мясо- и рыбопереработке, в швейных цехах.
В то же время контрольное ведомство вновь обращает внимание на необоснованное посредничество. Оптовые предприятия потребкооперации зачастую закупают товары через сторонние структуры, это выливается в повышение цен. Кто ответит за нарушения, какие пути решения проблемы предлагаются, узнаем в "Панораме" в большом репортаже.
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