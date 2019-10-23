Крайне недостаточными считают в Комитете госконтроля предпринимаемые меры по развитию Белпотребкооперации

По ряду важных показателей отмечается отрицательная динамика. Так, за последние 7 лет количество магазинов в этой сфере сократилось более чем в полтора раза, а качество обслуживания вызывает нарекания. По словам контролеров, периодически выявляются факты продажи некачественных товаров, продукции с истекшим сроком годности, а ассортимент не всегда отвечает запросам. Отмечено также снижение мощностей в хлебопекарном производстве, в мясо- и рыбопереработке, в швейных цехах.

