Соцсети наполняются фотографиями атлетов и болельщиков. Сборные делают селфи перед отлетом целыми командами.



Креативно и красочно болельщики реагируют на приближающийся спортивный праздник. Накануне "Пламя мира" прибыло в Белтелерадиокомпанию. Наши ведущие в своих аккаунтах поделились яркими эмоциями и фотографиями.



С удовольствием делятся своими снимками в Интернете волонтеры и болельщики. Сборная Эстонии уже начала свой путь ко II Европейским играм. А сборная Италии в "Инстаграме" отмечает, что приключения только начинаются.



Не забываем и про наших спортсменов. Горячо болеем, ставим хештег #teamBelarus и официальный хештег соревнований #минск2019.



