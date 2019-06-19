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Креативно и красочно болельщики реагируют на приближающийся спортивный праздник

Соцсети наполняются фотографиями атлетов и болельщиков. Сборные делают селфи перед отлетом целыми командами.

Креативно и красочно болельщики реагируют на приближающийся спортивный праздник. Накануне "Пламя мира" прибыло в Белтелерадиокомпанию. Наши ведущие в своих аккаунтах поделились яркими эмоциями и фотографиями.

С удовольствием делятся своими снимками в Интернете волонтеры и болельщики. Сборная Эстонии уже начала свой путь ко II Европейским играм. А сборная Италии в "Инстаграме" отмечает, что приключения только начинаются.

Не забываем и про наших спортсменов. Горячо болеем, ставим хештег #teamBelarus и официальный хештег соревнований #минск2019.

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