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Креативные идеи на Республиканском конкурсе детских проектов "Энергомарафон" в Бресте

Экохаус и лежачий полицейский, который вырабатывает электричество. Республиканский конкурс детских проектов "Энергомарафон" прошел в Бресте. В Центр молодежного творчества приехали команды со всей страны. И у каждой своя креативная идея, как эффективно использовать энергоресурсы. Конкурс юбилейный, 15-й по счету. Всего в нем участвовали 3,5 тысячи детей из 500 учреждений образования. В финал вышли 8 самых интересных проектов. Среди них интерактивная игровая площадка, с помощью которой можно заряжать гаджеты. И необычный лежачий полицейский, преобразующий энергию машин в электричество для подсветки дорожных знаков и зданий.

Мой проект представляет собой установку, которая позволяет преобразовывать кинетическую энергию автотранспорта в электрическую. Машина едет по дороге, нажимает на платформу, здесь создается переменное магнитное поле и генерируется электрический ток.
Иван Коваленко, учащийся СШ № 45 г. Могилева
Основная цель - это популяризация идеи энергосбережения. Конкурс способствует детям не только развивать творческий потенциал, но и получить навыки и знания энергосбережения, которые они могут пронести через всю жизнь. Уверен, многие наши конкурсанты в будущем станут руководителями. И навыки, полученные в детстве, будут помогать им принимать правильные решения, которые будут способствовать развитию нашей страны и повышению благосостояния наших граждан.
Виталий Крецкий, директор Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси

Победители конкурса получат гранты на реализацию своих идей. Общий призовой фонд в этом году составил 1,5 миллиона рублей.


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