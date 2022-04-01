Креативные идеи на Республиканском конкурсе детских проектов "Энергомарафон" в Бресте

Основная цель - это популяризация идеи энергосбережения. Конкурс способствует детям не только развивать творческий потенциал, но и получить навыки и знания энергосбережения, которые они могут пронести через всю жизнь. Уверен, многие наши конкурсанты в будущем станут руководителями. И навыки, полученные в детстве, будут помогать им принимать правильные решения, которые будут способствовать развитию нашей страны и повышению благосостояния наших граждан.

Виталий Крецкий, директор Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси