Креативные соломенные композиции к празднику "Дожинки" создают в каждом районе

Уборочная на хлебных полях приближается к финишу. Так, сельхозорганизации Минской области намолотили уже 1,8 млн тонн зерна. Убрано более 90 % площадей. Одновременно с жатвой у аграриев сейчас много работы: сеют озимые культуры, убирают солому.

Кстати, такие остатки колосовых - это еще и материал для народного творчества. По традиции в каждом районе к празднику аграриев "Дожинки" создают креативные соломенные композиции. Итоги подведут на этой неделе. Арт полей южных регионов увидел Алексей Кондратенко (подробности в видео).