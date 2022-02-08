Креч: Понятие ответственности к нам приходит в том числе за свое государство

Мы начинаем мыслить, начинаем понимать что все-таки понятие ответственности к нам приходит не только за свое здоровье, но и за то дело, которым ты занимаешься, в том числе за свое государство

Ольга Креч, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси