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Креч: Понятие ответственности к нам приходит в том числе за свое государство
Сегодня, когда внешний мир, мягко говоря, не стабилен, как никогда важно объединить усилия внутри страны - на это обратили внимание депутаты Палаты представителей во время встречи с трудовым коллективом и учащимися Минского колледжа монтажных и подъемно- транспортных работ. Предстоящий референдум по Конституции - это, прежде всего, возможность показать свое единство и сделать выбор на благо белорусов.
Мы начинаем мыслить, начинаем понимать что все-таки понятие ответственности к нам приходит не только за свое здоровье, но и за то дело, которым ты занимаешься, в том числе за свое государство
Депутаты подчеркивают - Беларусь готова к совершенствованию своего политического устройства - об этом говорит высокий интерес граждан к поправкам в Конституцию и предстоящему референдуму.
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