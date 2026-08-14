Кредит на покупку жилья под 1 % годовых от Беларусбанка вызвал настоящий ажиотаж

Рынок недвижимости Беларуси перестраивается под новые условия. В последние дни главный инфоповод - это кредит на покупку жилья от Беларусбанка под 1 % годовых.



Минимальная ставка будет действовать первые два года. Далее - ставка 15,4 %. Особенность займа - кредитовать покупку жилья получится только на первичном рынке - квартиры исключительно в новостройках.

Виктор Агеев, директор Департамента кредитования населения ОАО "АСБ Беларусбанк": "Кредит выдается на 20 лет. Первые дни запуска данного продукта, в принципе, показали достаточно большой интерес наших граждан к данному продукту. Из того количества партнеров, которые у нас сегодня есть (на сегодняшний день 8 партнеров), вы можете увидеть у нас на сайте, уже присоединились к этим условиям. Хотелось бы отметить, что практически каждый день в ближайшее время перечень партнеров, которые готовы выдавать на таких условиях, будет расширяться".

Программа кредитования распространяется как на Минск, так и на некоторые региональные новостройки компаний-партнеров.