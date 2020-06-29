Крем-суп из шпината с семгой

Возьмем:



300 граммов шпината,

3 зубчика чеснока,

1 луковицу,

20 граммов муки,

пол-литра сливок жирностью 20 %,

50 граммов слабосоленой семги,

мускатный орех.

Из этих продуктов приготовим Крем-суп из шпината и семги. Мелко нарезаем лук и обжариваем его в небольшом количестве масла до золотистого цвета. Туда же выдавливаем чеснок и доводим смесь до готовности.Добавляем шпинат, готовим постоянно помешивая.

Интересный факт: за зеленый цвет шпината отвечает хлорофилл. При тепловой обработке растения этот компонент превращается в особенное активное вещество феофитин, который принимает участие в процессе кроветворения. Благодаря этому постоянное употребление шпината поможет избежать такого заболевания как анемия.

Присыпаем овощи мукой, перемешиваем. Вливаем пол-литра сливок, доводим до кипения и тушим 5 минут на слабом огне.Добавляем мускатный орех, соль и перец по вкусу. Взбиваем массу в блендере. Разливаем по тарелкам и в каждую добавляем пару тонких ломтиков красной рыбы.