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Крем-суп из шпината с семгой
Возьмем:
- 300 граммов шпината,
- 3 зубчика чеснока,
- 1 луковицу,
- 20 граммов муки,
- пол-литра сливок жирностью 20 %,
- 50 граммов слабосоленой семги,
- мускатный орех.
Из этих продуктов приготовим Крем-суп из шпината и семги. Мелко нарезаем лук и обжариваем его в небольшом количестве масла до золотистого цвета. Туда же выдавливаем чеснок и доводим смесь до готовности.Добавляем шпинат, готовим постоянно помешивая.
Интересный факт: за зеленый цвет шпината отвечает хлорофилл. При тепловой обработке растения этот компонент превращается в особенное активное вещество феофитин, который принимает участие в процессе кроветворения. Благодаря этому постоянное употребление шпината поможет избежать такого заболевания как анемия.
Присыпаем овощи мукой, перемешиваем. Вливаем пол-литра сливок, доводим до кипения и тушим 5 минут на слабом огне.Добавляем мускатный орех, соль и перец по вкусу. Взбиваем массу в блендере. Разливаем по тарелкам и в каждую добавляем пару тонких ломтиков красной рыбы.
Вкусное, полезное и сытное блюдо готово. Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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