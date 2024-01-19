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Крещенский штиль сменит слабая метель - январские контрасты ожидаются в Беларуси и в начале новой недели

В Беларуси на смену снежному вихрю пришел крещенский штиль. С морозом до 15 градусов, солнцем и ясной погодой. Еще сегодня на большей части страны существенных осадков не ожидается. Но уже в выходные в Беларусь вернется снег и слабая метель. Также усилится ветер. Ночью будет до 13 мороза, днем температура - от минус 5 до плюс 1. К воскресенью январская вьюга и мороз лишь усилятся.

Январские контрасты ожидают Беларусь и в начале новой недели. Внимательными стоит быть на дорогах - проезжую часть и тротуары сковал лед. Это в том числе последствия вчерашней снежной стихии. По всей стране продолжает работать спецтехника. В Минске сугробы ликвидируют 200 машин и более двух тысяч работников.

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