Крещенские окунания: кому медики не советуют окунаться в купель

На водоемах столицы и области идет подготовка купелей к Крещению. Так, в столице окунуться в полынью можно на семи станциях в специально оборудованных местах. Работу они начнут сегодня в 18:00.

Специалисты ОСВОДа рекомендуют делать это в организованных купелях. Кроме того, к обряду необходимо готовиться заранее. При этом следует разумно оценивать свое состояние здоровья. Медики советуют не окунаться людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы.

Илья Цветков расскажет о подготовке водоемов к крещенским окунаниям.

Локации для окунания готовят по всей столице. Всего в Минске в этом году таких точек семь. С самого утра специалисты проводят осмотр праздничных купелей для того, чтобы традиционный обряд горожане смогли выполнить безопасно и с комфортом.





К Крещению по традиции подготовили специально оборудованные места на спасательных пунктах. Присоединиться к любителям зимних окунаний можно будет на станциях "Комсомольское озеро", "Цнянская", "Криница" и "Заславль-1". Немного дальше от города - "Птичь" и "Вяча".





Мы уже несколько лет подряд организуем подобные окунания. Готовим и постоянно совершенствуем площадки. Появляются новые интересные детали, чтобы было приятнее нашим горожанам. В этом году - у нас фотозоны. Мы знаем, как минчане любят фотографироваться, мы им предоставляем такую возможность. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома





ОСВОД будет нести усиленное дежурство, чтобы в морозную погоду оказать при необходимости помощь жителям города. Стихийных мест купания настойчиво рекомендуют избегать.

На крещенских локациях уже ощущается особая атмосфера. Подготовлены удобные сходы в воду, палатки с обогревом для переодевания, фуд-корты и бани.Завершается декоративное оформление купелей

Медики советуют не окунаться людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы. Даже если здоровье позволяет совершить обряд, то после обязательно надо согреть организм.

Не окунаемся с головой - это очень плохо повлияет на наше общее состояние. Выходим не резко из воды, чтобы голова не закружилась. Вращательные движения руками, выбросы ног, чтобы согреться. И, конечно же, самое главное - согревание изнутри. Это горячий чай, кофе или морс. Александр Пантюхов, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения