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Крещенский сочельник отмечают в Беларуси

Православные христиане отмечают сочельник. Предшествует он одному из 12 главных праздников - Крещению Господне.

Согласно Евангелию, именно 19 января Иисус Христос крестился в реке Иордан. Поэтому связывают праздник с водой, освящением ее в храмах и погружением в купели. Многолюдно в эти дни во время служб, в том числе и в обновленном храме Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Вейно.

На Крещение будут также освящены купели и специально оборудованные проруби. В Могилевском районе можно будет окунуться в Полыковичской кринице, а также на Печерском и Гребеневском водохранилищах. Будет организовано дежурство медиков.

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