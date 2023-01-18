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Крещенский сочельник отмечают в Беларуси
Православные христиане отмечают сочельник. Предшествует он одному из 12 главных праздников - Крещению Господне.
Согласно Евангелию, именно 19 января Иисус Христос крестился в реке Иордан. Поэтому связывают праздник с водой, освящением ее в храмах и погружением в купели. Многолюдно в эти дни во время служб, в том числе и в обновленном храме Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Вейно.
На Крещение будут также освящены купели и специально оборудованные проруби. В Могилевском районе можно будет окунуться в Полыковичской кринице, а также на Печерском и Гребеневском водохранилищах. Будет организовано дежурство медиков.
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