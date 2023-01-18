Крещенский сочельник отмечают в Беларуси

Согласно Евангелию, именно 19 января Иисус Христос крестился в реке Иордан. Поэтому связывают праздник с водой, освящением ее в храмах и погружением в купели. Многолюдно в эти дни во время служб, в том числе и в обновленном храме Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Вейно.