Крещенский сочельник: самая красивая купель в Минске и рекомендации для верующих

Православные всего мира сегодня отмечают Крещенский сочельник. Накануне одного из двенадцати великих праздников церковного календаря - Богоявления - в храмах прошли богослужения с освящением воды. А после захода солнца открылись и купели. Владимир Королев об атмосфере, царящей в местах для окунания.

По традиции Крещенский сочельник - это последний день Святок, колядований и гаданий. А также первый в году день освящения воды. С наступлением темноты у купели появились священник и первые желающие окунуться в проруби.





Первые моржи появились сразу, как пропали лучи солнца. Оборудованные купели в Минске есть на спасательных станциях - "Дрозды", "Комсомольское озеро" и "Цнянская". В пригороде столицы это станции ОСВОДа "Вяча" в деревне Пильница, "Заславль-1" и "Криница" на Минском море. А также станция "Птичь" у деревни Волковичи. Безопасность участников будут обеспечивать спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.







Самая красивая купель, пожалуй, в Дроздах. Здесь даже есть ледяные фигуры. Для замерзших спасатели приготовили горячий чай и гречневую кашу с мясом. Почти минус 20 на улице. Вода замерзает буквально на глазах. Но журналисты, спасатели и те, кто пришел сюда окунуться, терпеливо ждут молебна.

Крещенские морозы, кажется, не пугают белорусов. Многие в январе окунаются не в первый раз.

Специалисты рекомендуют: перед тем как идти в купель, плотно поесть, но ни в коем случае не употреблять алкоголь. На водоем взять с собой термос с горячим чаем или кофе. Из одежды обязательно теплый халат или полотенце, а также тапочки. Ну, и самое главное - опускаться в ледяную воду надо на короткое время, чтобы не получить сильное переохлаждение.

